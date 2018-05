Emergenza caldo, parte da Udine il progetto pilota salva-clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Parte dal capoluogo friulano un progetto pilota, unico in regione, per aiutare chi non ha un tetto sopra la testa ad affrontare l'emergenza caldo, che in Friuli si preannuncia in anticipo, ma, soprattutto, per tentare di trovare un lieto fine (o comunque, un'alternativa) per persone che da troppo tempo conducono le loro esistenze ai margini.IL PROGETTOAttiva di norma durante il periodo invernale, l'unità di strada della Croce rossa di Udine, d'intesa con l'amministrazione comunale, proseguirà anche nella bella stagione il suo...