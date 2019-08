Emergenza caldo Calano gli accessi al pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMPORTAMENTIUDINE Il caldo c'è ma non fa paura. Rispetto agli anni passati, in cui si assisteva a numerosi accessi nei pronto soccorso della regione e chiamate ai numeri d'emergenza, «quest'anno non abbiamo registrato situazioni particolari» conferma il direttore dell'Area prevenzione della Regione, Paolo Pischiutti. Non solo. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti da tenere durante le ondate di calore sembrano aver dato buoni risultati. Nessun panico, insomma, e piuttosto che fiondarsi al pronto...