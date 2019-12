Eluana dieci anni dopo «Fatti alcuni passi avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIUDINE «È un ottimo traguardo» e rispetto alla sua applicazione «non vedo criticità, se uno fa l'approfondimento con se stesso e sa quello che vuole». Beppino Englaro, padre di Eluana, la giovane donna morta alla Quiete di Udine il 9 febbraio del 2009 dopo 17 anni di stato vegetativo e altrettanti anni di battaglia dei genitori per veder riconosciute le volontà che la giovane aveva espresso nel caso si fosse trovata in quelle condizioni, ieri a Udine ha giudicato così la legge 219 sulle «Norme in materia di consenso informato...