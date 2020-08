ELEZIONI

UDINE Ventisei candidati sindaci per 12 Comuni, per la maggior parte sostenuti da una o più liste civiche, alle volte venate di coloritura partitica. Fanno eccezione un candidato di Cividale e uno di Caneva, per altro i Comuni più popolosi al voto, in cui sono presenti i simboli dei partiti di Centrodestra. È la prima fotografia scattata ieri alla chiusura dei termini di presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre (senza ballottaggio), quando in Friuli Venezia Giulia andranno al voto Andreis, Barcis, Caneva, Cividale, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse. Sette afferiscono al Pordenonese, uno al goriziano, quattro alla provincia di Udine.

PREMARIACCO

Ed è proprio nell'Udinese che ieri si è avuta la prima sorpresa: a Premariacco - il Comune squassato a fine luglio da un'indagine su appalti condotta dalla Guardia di Finanza per la quale il sindaco Roberto Trentin, dimessosi, è finito ai domiciliari si è presentata una sola lista. Sebbene la compagine uscente di maggioranza avesse individuato nei giorni scorsi il candidato, ieri allo scadere dei termini è stata ufficializzata solo la lista civica «Premariacco riparte» messa in campo dai partiti di Centrodestra, che ha scelto di voltare pagina candidando Michele De Sabata senza simboli. La conseguenza è che l'unico candidato per sedere sullo scranno dovrà superare un doppio quorum. L'elezione sarà valida se andrà alle urne il 50% dei votanti tra gli aventi diritto (non si contano gli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero) e se il candidato riceverà non meno del 50% dei voti validi. «È stato difficile decidere, ma alla fine con senso di responsabilità abbiamo ritenuto opportuno ritirare la candidatura e la lista», ha spiegato ieri Vincenzino Durì, l'assessore uscente Vincenzino Durì, attorno al quale il gruppo Vivere Premariacco aveva fatto quadrato in questi giorni per ripresentarsi alle elezioni e proseguire l'esperienza amministrativa vissuta in questa tornata con l'ormai ex sindaco Trentin. «Riteniamo al momento una scelta ponderata non partecipare a una campagna elettorale pesantemente influenzata dai recenti eventi, che ci vede accusati e impossibilitati a difenderci». Nel motivare il proprio ritiro, Durì e Vivere Premariacco non lasciano però completo campo libero all'unica lista in corsa. Infatti, il gruppo che ha retto sin qui il Comune aveva cercato in questi giorni di perseguire la via del commissariamento e un rinvio delle elezioni al 2021, confidando in un clima rasserenato. «Siamo convinti che consegnare al commissario l'amministrazione ordinaria del comune per alcuni mesi consentirebbe di riorganizzare gli uffici in serenità e agevolare la conclusione delle indagini della magistratura senza condizionamenti da parte di forze politiche elette. Perciò ha concluso - Invitiamo tutta la popolazione ad aiutarci a rinviare le elezioni a maggio 2021 per poter organizzare delle elezioni normali, serene e regolari come la comunità di Premariacco si merita». Ad Andreis, dopo che le elezioni del 2019 sono andate a vuoto per mancanza di candidati, quest'anno ci sarà una sfida a due, tra Fabrizio Prevarin ed Elena Boschian. A Barcis si confronteranno Claudio Traina (uscente) e Michele Guglielmi; a Caneva corsa tra Egidio Santin, Dino Salatin e Riccardo Poletto; a Claut tre candidati nuovi: Gionata Sturam, Marco Manfé, Franco Lorenzi; a Cividale, finita l'epoca Balloch, si sfidano Daniela Bernardi e Fabio Antonio Manzini. Per Montereale Valcellina si ripresenta l'uscente Igor Alzetta che si confronterà con Mila Cigagna; a Ovaro sarà partita tra Lino Not già sindaco nel 1999 e nel 2004 e Loris Gallo; a Travesio due nuovi ingressi, con Francesca Cozzi e Paolo Venti. A Valvasone Arzene cerca la riconferma l'uscente sindaco Markus Maurmair. Dovrà vedersela però con Luisa Forte di Insieme per Valvasone Arzene. Varmo ha contesa a tre, senza uscenti: Fausto Prampero, Massimo Della Siega e Antonella Iacuzzi. A Villesse, nuova partita tra Flavia Viola e Gianpaolo Burgnich. Oggi le commissioni elettorali, dopo aver verificato la legittimità di tutte le candidature, sorteggeranno la posizione sulla scheda.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA