UDINE Sembra essere tramontata l'ipotesi di un ospedale tutto Covid nell'ex provincia di Udine, semmai dovesse riemergere la necessità di avere una struttura dedicata per una nuova emergenza. «A oggi abbiamo due punti di riferimento spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), Massimo Braganti per quanto riguarda l'ospedale di Udine ci sono le malattie infettive e il padiglione 1 che è diventato un ospedale nell'ospedale e la stessa cosa si può dire per l'ospedale di Palmanova».

Dunque l'orientamento di individuare un ospedale solo Covid al momento pare non essere la strada maestra, sempre auspicando che non ci sia bisogno di riattivare le strutture preposte.

LA FASE 1

Inutile ripeterlo: la pandemia ha colto tutti impreparati. Ma con il cosiddetto senno di poi si sarebbe potuto agire in maniera diversa?. No, almeno non a Udine. «I numeri parlano da sé afferma Braganti rispetto a ciò che è successo, l'AsuFc ha registrato dati tra i più bassi d'Italia e le azioni messe in atto hanno permesso di contenere i danni rispetto al propagarsi del contagio». E cita un dato su tutti, la modifica dei posti letto nelle terapie intensive, oggi pronte per un'eventuale altra ondata di contagi. «L'elasticità della riorganizzazione su Udine e Palmanova ha permesso di passare da 12 a 43 posti letto in malattie infettive, abbiamo spostato interi reparti e garantito la prosecuzione delle altre attività in sicurezza».

Non solo i trapianti non hanno subìto il lockdown (a differenza di altre regioni), ma addirittura per i percorsi oncologici sono state erogate più prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre in molti ospedali d'Italia si lancia un Sos per i pazienti affetti da neoplasie. Il bilancio post emergenza, insomma, è positivo. «Ci siamo trovati di fronte a qualcosa di sconosciuto prosegue Braganti grazie ai nostri professionisti siamo riusciti a ridurre la durata dei ricoveri anche in terapia intensiva. Abbiamo acquisto nuove tecnologie in tempi brevi, una Tac in meno di un mese. Non so quali ulteriori azioni si potevano mettere in campo, anche considerando che stiamo ancora riorganizzando l'attuale Azienda che non è ancora consolidata rispetto alle altre».

L'AsuFc, infatti, ha accorpato l'Altro Friuli e la Bassa Friulana, un'operazione che è stata ancora da perfezionare in piena emergenza.

IL PERSONALE

La necessità di medici e infermieri ha riguardato tutta Italia e anche qui, nell'estremo Nordest, una riflessione sembra d'obbligo. «Siamo stati in difficoltà a reperire personale e il problema è emerso in contemporanea per tutti con la richiesta di infermieri a livello nazionale». Infermieri, ma non solo. Negli ultimi anni anche all'AsuFc si è assistito a un taglio del personale, emerso in tutte le sue problematiche proprio in fase di emergenza Coronavirus. «Abbiamo il blocco delle assunzioni spiega Braganti ma non si può vincolare tutto al patto di stabilità, serve un nuovo ragionamento su questo». Il Coronavirus, insomma, insegna che in sanità bisogna investire e, se proprio si deve tagliare, la mannaia non deve cadere sul personale, risorsa più preziosa delle strutture sanitarie, come ha dimostrato questa pandemia. «Forse è necessario un ripensamento delle risorse da impiegare in sanità» ammette il dg. Non hanno voluto farsi attaccare addosso l'etichetta di eroi, ma medici e infermieri sono stati, e lo saranno ancora, i protagonisti del buon funzionamento di ospedali e strutture sanitarie.

TEMPI D'ATTESA

Il virus ha bloccato tutto e oggi le agende delle prestazioni si trovano in affanno. «Questo è il momento più delicato dice Braganti perché abbiamo ancora in piedi i percorsi Covid e si avvicinano le ferie del personale. Stiamo cercando di procedere con il recupero delle liste d'attesa, a volte sporcate da prenotazioni che potrebbe prendere in carico il territorio; un'assistenza che va rafforzata e vanno ridefinite le offerte».

Un sistema di cui si parla da due riforme e che oggi appare ancora più chiaro: «Le prestazioni devono essere riviste e ridisegnate, non tutte devono andare in ospedale» e anche sul fronte delle prestazioni acquistate dai privati accreditati ci si può riorientare. «L'ospedale eroga prestazioni complesse precisa Braganti quelle di base possono essere in capo agli altri presìdi, anche per evitare le fughe extraregionali. Dobbiamo cercare di mettere in fila attività e vocazioni delle strutture; per fare interventi ambulatoriali non serve necessariamente rivolgersi all'ospedale di Udine».

Una rivoluzione, insomma, a cui le strutture di rete si devono adeguare, senza che un utente si ritrovi a ricevere quasi 10 chiamate per ricevere una prestazione. Si riapre, insomma, la partita dell'assistenza territoriale, del passaggio tra ospedale e strutture di rete, un vulnus che l'era Covid ha messo allo scoperto in tutta la sua debolezza.

IL BILANCIO

Intanto il 2019 ha chiuso sostanzialmente in pareggio con un utile per l'AsuFc di 135mila euro, tra il + 2,5milioni dell'ospedale e il -8 milioni del Gervasutta . «Il bilancio va visto nel suo complesso sostiene Braganti la finalità è garantire l'assistenza e c'è un equilibrio generale. Devo pensare al sistema come a una rete» e lo stesso equilibrio sarà da guardare per la spesa farmaceutica che, negli ultimi anni, supera il tetto massimo previsto dalla legge soprattutto per la parte ospedaliera. «Da una parte la spesa per Covid è aumentata conferma il dg dall'altra, riducendosi alcune attività, è diminuita». A breve arriveranno conti.

