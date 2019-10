Ein Prosit a Udine per laurearsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSEUDINE Oltre 150 eventi, 55 chef per ben 42 Stelle Michelin, più di 300 espositori: Ein Prosit sbarca a Udine, ma il suo è un palcoscenico internazionale e questo spazza via «anacronistici e grotteschi campanilismi», come li ha definiti ieri Gabriele Massarutto. Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione, PromoTurismo Fvg e il sostegno di Comune di Udine e Fondazione Friuli, la manifestazione (che in questa sua 21^ edizione prende il titolo di Nemo propheta in patria) avrà...