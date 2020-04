TERZA ETÀ

UDINE Varia da un 15 ad un 30 per cento in più in base alle varie zone della regione, l'aumento di richieste di badanti in Friuli Venezia Giulia a seguito dell'emergenza coronavirus. I numeri arrivano sia dagli operatori privati e dalle agenzie sia dal sindacato del Caf Cisl che segue oltre 3500 figure professionali tra le quattro ex province. Si sono moltiplicate parallelamente anche le richieste di baby sitter, con la necessità dei genitori di poche ore giornaliere per allentare lo stress domestico dovuto alla chiusura delle scuole che ormai si sta protraendo da oltre due mesi. «Sono stati due mesi intensi questi, vissuti su momenti diversi fa sapere Andrea Cum, direttore tecnico Caf Cisl Fvg naturalmente alla base di tutto c'è stata e c'è molta preoccupazione: in un primo momento, subito dopo il lockdown abbiamo riscontrato un aumento di registrazioni di contratti, naturalmente per potersi spostare queste assistenti familiari avevano bisogno di certificazioni e quindi c'è stata una piccola emersione del sommerso tra chi non aveva regolarizzato le rispettive posizioni; successivamente molti contratti invece in essere, precedenti alle ordinanze restrittive, sono stati via via sospesi con il tempo, soprattutto quelli di non convivenza, e la spiegazione è da ricercarsi nel rischio di propagazione dei contagi oltre che nella possibilità dei familiari degli anziani di poter supplire a queste necessità assistenziali trovandosi obbligati a rimanere a casa a seguito dello stop lavorativo. Tra le colf, spesso impiegate a ore, i sindacati stanno registrando infatti migliaia di sospensioni lavorative perché per molte famiglie è venuta meno la necessità di pagare qualcuno per tenere in ordine la casa e molti temono che queste persone portino il virus tra le mura domestiche. L'ultima criticità in ordine di tempo invece si è registrata nelle ultime settimane, ovvero la mancanza di badanti conviventi, seguito dell'aumento di richieste da parte delle famiglie: «Il lockdown esteso agli altri Paesi europei, soprattutto a quelli dell'Est Europa specifica Cum - sta impedendo a mote badanti di arrivare in Italia dai rispettivi paesi d'origine per il consueto turnover, molte famiglie stanno cercando figure conviventi 24 ore su 24 ma c'è crisi di offerta». Anche a Trieste in particolare le famiglie si avvalgono di personale croato che si alterna ogni 15 giorni ma con il blocco ai confini si è venuto a creare un vuoto, aggravato dalla paura dei focolai divampati delle case di riposo. I numeri dicono che oltre il 70% dei collaboratori domestici sono donne che vengono da altri Paesi e per loro perdere il lavoro in questa situazione di emergenza significa anche rimanere bloccate in Italia, senza tutele se Sul fronte dei chiarimenti per quanto riguarda il rispetto delle ordinanze, è stato specificato che per la colf o badante convivente non c'è il problema dello spostamento da e per il luogo di lavoro ma comunque è necessario rinunciare a spostarsi durante i riposi giornalieri e settimanali restando presso il datore senza prestare alcuna attività lavorativa. In base alle disposizioni del decreto legge Cura Italia, i pagamenti dei contributi previsti per i lavoratori domestici dovuti fino al 31 maggio, sono rinviati.

