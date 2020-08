LA DISCIPLINA

UDINE In Olanda, fra le tante attività collegate alla cosiddetta educazione civica, vi è quella per la quale bambini delle scuole primarie diventano, sotto attenta guida, Vigili urbani sostituti e dirigono con tutte le tutele dovute il traffico. Molto più vicino a noi, ad esempio, una operatrice sanitaria e psicologa lungimirante come Michela Ferro, organizza da tempo seminari di istruzione a prime forme di soccorso per bimbi della medesima fascia scolastica. L'educazione civica ha una storia molto più antica di quanto non si immagini visto che le prime teorie formulate in proposito sono attribuibili a Platone e a Confucio. L'apprendimento dei concetti di diritto e di giustizia da praticare nella vita pubblica fu ritenuta una necessità sociale da Aldo Moro che, nel 1958, con il Dpr 585 del 13 giugno di quell'anno, fece introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori: due ore al mese, però, e purtroppo, non obbligatorie e senza valutazione. Dall'anno scolastico 2010/2011 è stata rinormata con il nome di Cittadinanza e costituzione e comprende cinque argomenti: educazione ambientale, educazione stradale, educazione sanitaria, educazione alimentare e Costituzione italiana. L'insegnamento pur essendo presente in tutti gli istituti un'ora alla settimana, è certo utile ma non regge la sfida contro l'invasività dei mezzi telematici. Chi osserva il rapidissimo mutare delle abitudini dei giovani scopre che il pc portatile e il tablet sono quasi obsoleti e per l'ultimo smartphone in vendita si fanno code e litigi familiari. E sarebbe il meno. Il progetto Cittadinanza Digitale a Scuola curato dall'Associazione Mec con il sostegno della Fondazione Friuli e realizzato in sinergia con l'assessorato all'Istruzione della Regione affronta una sfida epocale. Già al terzo anno di attività, attraverso un percorso in sei moduli, cerca di gettare le basi per una nuova cultura civile in quella foresta intricata che è il mondo digitale. Dei sei punti tutti significativi colpisce soprattutto quello sui reati on-line. La maggior parte degli attori non ha la minima percezione di cosa sia violenza privata, diffamazione, furto di identità. Auspicabile che il progetto potenzi in tempi rapidi la scarsissima alfabetizzazione giuridica, ma soprattutto civile, sull'uso di strumenti di comunicazione ormai ineludibili ma, spesso, molto pericolosi e fuorvianti.

Marco Maria Tosolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

