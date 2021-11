Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDILIZIAUDINE Tinteggiatura. Interventi di ristrutturazione. Sostituzione di intonaci. Sono questi, in estrema sintesi, gli ambiti di intervento del bonus facciate. La giunta comunale di Udine ha approvato una delibera che definisce puntualmente le aree del Piano regolatore generale che sono assimilate al decreto ministeriale 1444/68. Solo nelle aree della città classificate come zone A e B e in quelle equiparate è possibile fruire di...