Edilizia, nuovo contratto per diecimila Giareghi: una trattativa logorante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCUPAZIONEUDINE Aumenti complessivi da 55 a 110 euro lordi, divisi in tre tranche, ma miglioramenti anche sulla previdenza complementare, sulla sanità integrativa, sui contributi al fondo prepensionamenti e sui lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, che per la prima volta avranno la possibilità di accedere ai servizi e ai benefit della cassa edile. Con l'ulteriore novità della costituzione di un fondo per l'occupazione giovanile, alimentato con un primo contributo dello 0,10%. Queste le principali novità previste dal rinnovo...