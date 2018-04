Edilizia, la lotta alla burocrazia mette d'accordo tutti i partiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOTRIESTE «La riforma burocratica della Regione è la prima necessità, vi è una sovrapposizione di atti e permessi sullo stesso tema che raddoppia se non quadruplica i costi per il privato e per l'amministrazione stessa ed è totalmente assurda». Non usa mezzi termini il candidato presidente della Regione Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) che ieri a Trieste si è confrontato con l'avversario del Movimento 5 stelle Alessandro Fraleoni Morgera e i candidati al consiglio regionale Everest Bertoli (Forza Italia) e Francesco...