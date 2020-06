GLI INTERVENTI

UDINE Gli adeguamenti degli edifici scolastici alle disposizioni anti-Covid entrano nel Piano triennale 2020-2022 per gli interventi di edilizia scolastica in Friuli Venezia Giulia, anche se per ora il documento non ha una copertura finanziaria certa. «Abbiamo stabilito i criteri per gli investimenti, che ci servono per fare le richieste dei fondi a Roma, che solitamente fa riparti in autunno», ha spiegato ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, subito dopo il via libera della Giunta al documento. «Per ora ha aggiunto i fondi a copertura di questo Piano saranno solo statali». Un'asserzione che fa il paio con l'altra approvazione effettuata ieri dall'esecutivo, relativa all'assestamento di Bilancio, che non prevede risorse aggiuntive per nessun capitolo rispetto alla Finanziaria 2020 varata a fine 2019. Il Piano triennale per l'edilizia scolastica, tuttavia, si pone come un passo imprescindibile per poter accedere alle risorse statali che saranno messe a disposizione per gli interventi anti Covid, antisismici, di messa in sicurezza e di adeguamento alle normative. Tra le novità contenute, anche la destinazione delle risorse ai nuovi Enti di decentramento regionale, cioè i quattro sub ambiti regionali corrispondenti ai territori delle ex Province cui farà presto capo la gestione delle scuole superiori. «La previsione di distribuire i fondi a questi enti, oltreché ai Comuni, è una novità ha confermato Pizzimenti - come la priorità data alle opere necessarie alla riapertura delle scuole post-Covid, stabilita per gli interventi indifferibili e urgenti di cui al Fondo regionale per l'edilizia scolastica. Su quest'ultimo punto il Piano è stato concordato con la collega di Giunta Alessia Rosolen e l'Ufficio scolastico regionale».

NUOVA ANAGRAFE

Anche l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica sarà sostituita dal nuovo sistema ministeriale nazionale Ares 2.0. La Regione garantirà una fase di formazione per gli enti competenti. I criteri di assegnazione delle risorse prevedono inoltre fondi a copertura delle spese di investimento per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio. La Giunta ha inoltre deciso di «istituire un nuovo canale contributivo rivolto agli enti gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado riconosciute, perché la sicurezza di tutte le scuole resta uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione», ha aggiunto Pizzimenti. Le scuole paritarie potranno accedere ai contributi per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento alle normative relative alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, bonifica da amianto, abbattimento di barriere architettoniche ed efficientamento energetico». Come nelle precedenti programmazioni, rimangono obiettivi primari del Piano per l'edilizia scolastica la programmazione degli interventi a valere su fondi del Ministero dell'istruzione; il completamento degli interventi e delle opere avviate e non concluse, con priorità per il miglioramento e l'adeguamento sismico; la conclusione del Por Fesr 2014-2020 relativamente ai quattro bandi per la riduzione dei consumi di energia.

ASILI NIDO

Sempre su proposta di Pizzimenti, è stato inoltre approvato un nuovo Regolamento per interventi sugli edifici che ospitano asili nido pubblici e privati. «Con l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni ha spiegato l'assessore - anche gli asili nido rientrano nel sistema istruzione e non sono più considerati servizi pubblici assistenziali a domanda individuale. Perciò si è reso necessario questo nuovo strumento che consentirà alla Regione di erogare contributi a soggetti pubblici e privati, anche in relazione alle necessità di adeguamento anti-Covid». I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile o titolari di contratto di locazione o comodato. In questa maniera sarà dunque possibile accedere poi ai contributi erogati dalla Regione. In caso contrario non sarà possibile farlo. Il nuovo regolamento entrerà in vigore una volta pubblicato.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

