Edicola da smantellare Il caso finisce in Consiglio

IL CASOUDINE Il Comune conceda una proroga per trovare una soluzione in merito all'edicola di piazza San Giacomo. L'invito arriva dal centrosinistra che ieri ha presentato un question time sul tema che verrà discusso durante il consiglio comunale di domani. Il documento, firmato da Cinzia Del Torre, Monica Paviotti, Eleonora Meloni, Alessandro Venanzi e Sara Rosso del Pd e da Lorenzo Patti di Siamo Udine, si riferisce alla vicenda di Ilaria Pontil, che da anni gestisce l'edicola in piazza San Giacomo e che qualche giorno fa ha ricevuto una...