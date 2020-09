ECONOMIA

UDINE Produzione di acciaio senza carbone, utilizzando solo pellet di ossido di ferro e gas naturale, con una riduzione del 64% delle emissioni di anidride carbonica. È quanto renderà possibile l'impianto che la Danieli di Buttrio realizzerà in Russia, dove si è aggiudicata una commessa da 430 milioni di euro.

ECCELLENZA EUROPEA

Sarà «il primo impianto a ciclo integrale nella regione Paneuropea», ha affermato ieri il presidente della Danieli Gianpietro Benedetti all'atto della firma dell'accordo con Omk, la realtà russa leader nella produzione di acciai piani di nicchia. Una collaborazione, quella tra le due industrie, che vanta già una lunga storia. «È stata innovativa nel 2004 con la realizzazione del primo impianto al mondo per produrre acciai Api di alta qualità, con la tecnologia thin slab caster», ha ricordato il presidente della Danieli, e «lo è oggi, 16 anni dopo, con questo primo impianto integrato rispettoso dell'ambiente». Produrrà il 64% di emissioni di CO2 in meno se confrontato con i migliori alti forni, quelli di ultima generazione.

«Questo impianto ha sintetizzato Benedetti - è esempio concreto ed all'avanguardia per la produzione di green steel», acciaio verde.

IERI L'ACCORDO

A sancire l'importanza dell'evento, un tavolo ai massimi livelli nella sede della Regione a Trieste, con i vertici della Danieli e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in collegamento con Mosca dove c'erano, tra gli altri, il ministro dell'Industria della Federazione russa Denis Manturov, l'ambasciatore d'Italia nella capitale russa Pasquale Terracino, e i vertici di Omk e della Danieli Russia, dove il Gruppo di Buttrio è attivo dal 1975. Nella regione in cui sarà costruito il nuovo impianto è attiva la Danieli Volga.

L'OPERAZIONE

Omk investirà complessivamente 1,5 miliardi di euro, mentre la fornitura della multinazionale friulana vale 430 milioni. La previsione è che l'impianto entri in funzione nel 2024. Produrrà 2,5 milioni di Dri, materiale ferroso di alimentazione, che verranno caricate nel forno elettrico dell'acciaieria per la produzione finale di 1,8 milioni di tonnellate di tubi per applicazione petrolifere artiche. Questa operazione consentirà di creare 2mila nuovi posti di lavoro nella regione russa dove l'impianto sarà realizzato e un aumento del Pil di circa il 5 per cento, ha affermato il vertice di Omk. Dal punto di vista normativo, l'impianto rispetta tutti i limiti posti dalla legislazione ambientale della Federazione Russa e dell'Unione europea e la sua tipologia costruttiva è pronta a sostenere ulteriori possibili limiti in favore dell'ambiente. Inoltre, l'impianto è stato progettato per poter essere alimentato, esattamente così com'è, anche con l'utilizzo di idrogeno fino a una percentuale del 30% e dunque con la prospettiva di essere ancora più verde.

IL GOVERNATORE FEDRIGA

«Soddisfazione» per questa collaborazione l'ha espressa nel suo intervento il presidente della Regione Fedriga, anche nome del Governo nazionale. Soprattutto, però, il presidente ha messo in evidenzia come questo progetto «sia la dimostrazione che la capacità di convertire un'industria pesante alla sostenibilità significa generare sviluppo e benefici per l'economia». La produzione sostenibile di acciaio, con impianti cioè alimentati a gas naturale o idrogeno, è una prospettiva che interesserà diversi mercati, «dall'India all'Indonesia, alle Filippine ha aggiornato Benedetti - ma anche quelli europei e americani», dove sta pensando in maniera progressiva la tassa sulla quantità di anidride carbonica prodotta nella realizzazione dell'acciaio.

CARBONE ADDIO

Omk, come ha spiegato il suo presidente Anatoly Sedykh, con l'impianto Danieli sostituirà l'intero ciclo di una fabbrica siderurgica, dall'area coke all'alto forno, con conseguente risparmio anche di spazi. Una tecnologia possibile anche, per esempio, nell'impianto siderurgico di Taranto? «Dal punto di vista tecnico l'alimentazione a gas è fattibile hanno risposto i tecnici della Danieli a margine della firma dell'accordo - ma sono necessari interventi importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA