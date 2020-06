ECONOMIA

UDINE Il Friuli Venezia Giulia affronta l'importante crisi economica generata da Covid 19 con «molte meno imprese fragili rispetto al 2011», cioè alla grande crisi del debito sovrano di inizio millennio; con famiglie che sono indebitate «su valori inferiori alla media nazionale»; con «la ricerca e dell'innovazione che possono aiutare la ripresa». La regione, infatti, nel 2019 è stata l'unica in Italia ad essere classificata «strong innovator» dalla Commissione europea e ha indicatori generalmente migliori della media italiana, anche se al di sotto di quella europea. Le buone notizie fornite ieri dalla Banca d'Italia per l'economia reale 2020 del territorio regionale finiscono qui. Nella conferenza che ha illustrato il Rapporto annuale sul 2019 e le preliminari evidenze sul primo 2020 hanno messo in evidenza un'economia arrivata all'incontro con Covid-19 già indebolita e che per i mesi venturi dovrà fare i conti con la forte contrazione del commercio internazionale, scenario strategico per una regione con accentuata vocazione all'export, una voce che vale il 40% del Pil.

RELATORI

A presentare il quadro di sintesi del Rapporto, il direttore della sede di Trieste di Bankitalia, Luigi Bettoni, e il vice Giovanni Giuseppe Ortolani. Coordinatore del Rapporto, Andrea Furgeri, che lo ha redatto insieme ad Achille Puggioni, Patrick Zoi, Roberto Stok, Federica Fiodi, Giovanna Santamaria ed Emanuela Tripaldi. A leggere in filigrana nell'immediatezza i numeri, la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.

LE ESPORTAZIONI

Già avevano chiuso il 2019 con solo un +0,3% e hanno segnato un -5,5% nel primo trimestre del 2020. Gli esperti non si sono sottratti alle previsioni complessive per il 2020 con una forbice compresa tra il -4,5%, se la crisi è pensata con l'elasticità di lungo periodo, e il -17,2% se l'analisi è posta in riferimento a quanto accaduto nel periodo di crisi 2001-2008. Compongono l'export del Friuli Venezia Giulia diverse voci: la siderurgia, con un peso del 20,8%, la meccanica con il 20,6%, la cantieristica con il 20,4%, il mobile (9,7%) e l'agroalimentare per il 5 per cento. Se metà delle imprese hanno previsto per il primo semestre un calo del fatturato del 20%, il porto di Trieste ha lasciato sul terreno un -5,4%. Da marzo i flussi turistici si sono pressoché azzerati. «In prospettiva, le ripercussioni sul settore per la stagione 2020 potrebbero essere significative», hanno affermato gli esperti della Banca d'Italia, e il motivo è presto detto: «Il turismo balneare rappresenta il 70% del totale regionale, di cui due terzi attribuibili alle presenze straniere».

SEGNALI DI SPERANZA

Quanto alla resilienza finanziaria del sistema produttivo regionale, «nel complesso si segnala un ricorso alla leva finanziaria più contenuto e un migliore merito creditizio». Al 24 giugno, le richieste di finanziamenti approvate dal Fondo centrale di Garanzia sono state 11.756, di cui 10.781 fino a 25mila euro. I finanziamenti sono pari a 570 milioni (il 2% del totale nazionale), di cui 221 per quelli fino a 25mila euro. Nel I trimestre la crescita del credito al consumo e le erogazioni di nuovi mutui hanno rallentato sensibilmente.

L'INVESTIMENTO PUBBLICO

Il Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2019 con un'economia «decisamente indebolita» e un -4,3% di produzione industrial (per la prima volta dal 2013) al netto della cantieristica navale. Anche l'attività dei servizi privati non finanziari ha rallentato. Malgrado le contrazioni del fatturato, le disponibilità liquide delle imprese regionali «si sono mantenute su livelli elevate fino alla fine del 2019» e la crescita dei prestiti bancari alle imprese (0,2% in ragione d'anno a dicembre 2019) è stata più debole. Il reddito e i consumi delle famiglie stavano registrando «un modesto incremento in termini reali». Notizie positive, invece, dall'ambito pubblico: la spesa primaria è infatti cresciuta (+2,9%), «trainata dall'aumento di quella in conto capitale, di cui gli investimenti sono la parte più rilevante» con i Comuni protagonisti. Sono saliti anche gli incassi tributari di Comuni e Regione. All'inizio dell'anno scorso l'avanzo di bilancio era per lo più attribuibile ai Comuni e l'avanzo disponibile della Regione «risultava più che raddoppiato rispetto al 2018», ha messo in rilievo il Rapporto di Bankitalia.

Antonella Lanfrit

