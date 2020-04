ECONOMIA

UDINE Il 47% delle aziende chiuse e il 53% aperte, percentuali pressoché simili al resto della Regione. È la fotografia, aggiornata a ieri, scattata dalla Prefettura di Udine che ha dato conto dell'andamento dell'attività imprenditoriale sul territorio a un mese esatto dal Decreto del presidente del Consiglio con cui si è fissato il fermo delle attività produttive, per contenere la diffusione del Coronavirus. Le percentuali inglobano già, quindi, l'allargamento delle maglie avvenuto con il Dpcm del 14 aprile. In questo mese sono state ben 4.296 le comunicazioni ricevute dalla Prefettura per la prosecuzione dell'attività, provenienti da 2.186 imprese.

NEL DETTAGLIO

Per la stragrande maggioranza si è trattato di aziende appartenenti a filiere di attività essenziali, che dovevano quindi proseguire la produzione perché legate a un settore considerato essenziale per la prosecuzione della vita in Italia: di questo genere sono state 2.247 domande fino al 14 aprile e da quella data a ieri se ne sono aggiunte altre 1.126. A questi numeri si aggiungono le 68 domande di impianti a ciclo continuo, 171 domande di aziende operanti in aerospazio, difesa e settori strategici e 684 domande di prosecuzione attività per altre motivazioni, quali intervento personale tecnico e spedizione delle merci. L'esito delle verifiche della Prefettura ha prodotto 1.101 atti di limitazione attività, 45 atti di sospensione attività, mentre sono state negate 99 autorizzazioni. Un lavoro che, si evidenzia dalla Prefettura, è stato svolto da un apposito gruppo di lavoro composto dal prefetto, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, dai referenti di Vigili del fuoco, Camere di Commercio e Regione, che si sta riunendo giornalmente dacché è entrato in vigore il primo decreto sul fermo produttivo.

IN UN MESE

Il gruppo ha passato in rassegna tutte le 4mila comunicazioni e richieste autorizzative pervenute, «sicché nella provincia di Udine nessuna delle aziende interessate è sfuggita al controllo», sottolinea la Prefettura. «Ciò è stato possibile si aggiunge grazie al database telematico sempre consultabile anche da remoto dagli enti deputati al controllo e che raccoglie tutta la documentazione catalogata per attività». Le domande sono state soggette a un vaglio severo ma garantista, poiché è sempre stata riconosciuta alle aziende la possibilità di integrazione documentale in caso di dubbio o di incompletezza delle informazioni rese. Un risultato cui ha contribuito «la composizione multidisciplinare del gruppo di lavoro, che ha consentito di combinare competenze e know how molto diversi tra loro, ma anche di interrogare in tempo reale più banche date per l'incrocio delle informazioni».

LE VERIFICHE

Non si fermano alle carte. Agli accertamenti documentali, infatti, continuano a fare seguito anche verifiche ispettive nelle aziende da parte della Guardia di Finanza, al fine di appurare l'attendibilità delle informazioni rese. A tal proposito la Prefettura ha considerato preziose le segnalazioni di irregolarità o di abusi arrivate dai sindacati.

CHI È APERTO

Quando è scattato il cosiddetto «lockdown», le aziende in possesso dei codici Ateco legittimanti la prosecuzione automatica dell'attività in provincia di Udine erano 25.031, su un totale regionale di 47.573. Ciò è significato che il Friuli Venezia Giulia ha mantenuto aperto il 52% delle attività, funzionando così a scartamento decisamente ridotto. La percentuale è cresciuta dello 0,6% dal 14 aprile, quando con il nuovo Decreto ha dato il via libera ad alcuni settori, come quello della prima parte della filiera del legno e alle librerie. Da quel giorno hanno riaperto 829 realtà. Nel corso del mese si sono rivolte alla Prefettura per poter continuare ad operare il 3,8% delle aziende della provincia di Udine, pari al 7,8% di quelle chiuse. S'aggiungono 306 aziende che hanno segnalato la necessità di far arrivare in azienda personale per questioni tecniche.

CHI RESTA CHIUSO

Nello specifico, le realtà che compongono invece il restante 46,3% delle imprese che sta ancora aspettando la ripartenza appartengono per la maggior parte al commercio all'ingrosso e al dettaglio (23% delle sospese), alle costruzioni (20%), ai servizi di alloggio e ristorazione (15%) e il 15% alle attività manifatturiere. Tutte realtà che ora attendono con particolare apprensione i prossimi atti del Governo, auspicando l'avvio della Fase 2 quanto meno per il 4 maggio, se non prima. Anche, perché, ha sottolineato ieri il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, «le attività che non potranno o non saranno in grado di riaprire in quella data vanno considerate come potenzialmente a rischio di cadere nelle trappole della criminalità organizzata, in particolare in fenomeni di usura. Ecco perché ha concluso è necessario che l'Osservatorio regionale antimafia raddoppi gli sforzi».

Antonella Lanfrit

