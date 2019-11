«Eco-bonus e sisma-bonus una norma da abrogare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAUDINE Abrogare l'articolo 10 del decreto Crescita, estremamente dannoso per la salute delle imprese. Unitario il grido d'allarme delle imprese artigiane e del mondo delle cooperative friulane nei confronti dei parlamentari regionali, riuniti ieri in Camera di Commercio a Udine. Tutto nasce dalla possibilità per il cliente di richiedere direttamente lo sconto in fattura per interventi edili legati all'efficientamento energetico e a operazioni antisismiche. Al contempo l'articolo però prevede per le aziende il rimborso sotto forma...