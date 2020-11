LA NOVITÀ

UDINE Bar, ristoranti, negozi, piccola, media e grande distribuzione. Ma anche sportivi, anziani, studenti. Sono loro le principali categorie alle quali è indirizzata la nuova ordinanza regionale firmata ieri dal Governatore Massimiliano Fedriga. La nuova stretta, come anticipato, servirà per evitare un ulteriore peggioramento dei dati di contagio e ricoveri causa covid-19, contando anche sul fatto che l'indice Rt per il nostro territorio è in miglioramento, sotto soglia 1,5 ha spiegato ieri in conferenza stampa il presidente della Giunta illustrando le nuove direttive, studiate assieme ai colleghi di Veneto ed Emilia-Romagna, con il via libera del Ministro della Salute, Speranza.

I NUOVI DIVIETI

Le nuove regole entreranno in vigore dalla mezzanotte, tra stasera e sabato. Capitolo bar e ristoranti: a partire dalle 15 sarà consentita la somministrazione delle consumazioni solo ai posti a sedere, confermando lo stop assoluto per le 18 del Dpcm nazionale. In generale sarà vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, anche in aree pubbliche non propriamente pertinenze dei locali. Prevista la chiusura degli esercizi di vendita superiori ai 400 metri quadri nei giorni festivi e prefestivi, escluse farmacie, parafarmacie, edicole, e negozi di generi alimentari. Nei giorni festivi vietata la vendita anche negli esercizi di vicinato. Alla luce di queste nuove limitazioni la prossima settimana è in programma un incontro tra governo e le tre regioni per affrontare il tema dei ristori alle categorie economiche colpite dalle nuove misure. L'accesso agli esercizi commerciali sarà consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo la necessità di accompagnare persone con difficoltà di deambulazione o minori. Rimane garantita la possibilità di consegnare a domicilio. Lo svolgimento dei mercati sarà consentito solo alla luce della presentazione di un piano con misure specifiche anti-assembramento. L'ordinanza raccomanda di garantire l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie dimensioni agli over 65, nelle prime due ore di apertura. Obiettivo, fornire una sorta di fascia di rispetto per le persone più fragili. È invece saltata l'ipotesi di uno stop allo spostamento tra i comuni, circolata nei giorni scorsi. Confermato che la mascherina è sempre obbligatoria quando si esce di casa, tranne per i soggetti sotto i 6 anni o che per problemi patologici non possano portarla. Confermata anche la possibilità di svolgere attività sportiva all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi rurali e in ogni caso al di fuori di centri storici e aree solitamente affollate. Vietate, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, le lezioni di educazione fisica, quelle di canto corale, e quelle di strumento a fiato. «Grazie allo sforzo enorme che sta facendo il Sistema sanitario, stiamo tenendo meglio di altre Regioni, anche se la situazione non è tranquilla», ha detto poi il governatore, analizzando i numeri. «Il nostro scopo non è quello di evitare il passaggio a un altro colore, ma di limitare la circolazione del virus. Il motivo per cui abbiamo lavorato con Veneto ed Emilia-Romagna è proprio per individuare la migliore strategia. Questo non significa che abbiamo certezza di non passare in zona arancione o rossa, dal momento che il meccanismo del Dpcm è automatico».

I DATI

Nelle ultime 24 ore in Fvg sono stati rilevati 838 nuovi contagi, a fronte di 7.529 tamponi eseguiti, con una percentuale di positivi sui tamponati ancora in rialzo al 11,13%. Sono nove i nuovi decessi che portano il numero complessivo a 498 vittime. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.940, di cui: 4.882 a Trieste (+104), 6.730 a Udine (+316), 3.233 a Pordenone (+256) e 1.885 a Gorizia (+153), alle quali si aggiungono 210 persone da fuori regione (+9). I casi attuali di infezione sono 8.772. Salgono a 47 (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre rimangono 346 i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 7.670, i clinicamente guariti 125 e le persone in isolamento 8.254.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA