Ecco i 33 municipi meno ecologici Le aziende campioni nel riuso

I PEGGIORIUDINE Tra i 45 comuni che in regione attuano una raccolta differenziata in percentuale inferiore al 65%, ben 33 si trovano in provincia di Udine. In coda ci sono i comuni delle Valli nel Natisone, a partire dalla maglia nera Savogna (30,5), seguita da Drenchia (33,5), Prepotto (35,5), Grimacco (37% - a pari merito con Torreano, sempre nel Cividalese), Stregna (37,3) e Pulfero (39,7), mente San Pietro al Natisone è agli antipodi, appena sotto alla soglia del 65% (64,6%). Ma con percentuali attorno al 50% di raccolta differenziata -...