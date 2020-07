OPERE

UDINE Via Mercatovecchio prosegue verso la sua forma definitiva: ieri, è stato aperto un nuovo tratto della strada centrale, che ora è libera dal cantiere fino a via del Carbone. «Tra 15 giorni ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, apriremo fino alla farmacia e a fine mese sarà concluso». E il primo cittadino è soddisfatto di come i lavori stiamo svelando il fascino dell'area: «La via ha già preso la sua dimensione, ormai si sta realizzando con la bellezza dei palazzi e soprattutto della Loggia del Lionello, che prima da qui non si poteva ammirare a causa delle auto e dei bus. Siamo contenti: il progetto è stato modificato, prevedendo l'inserto del porfido e questo dà un'immagine molto più dinamica a questa strada che di fatto è la grande Piazza Via Mercatovecchio. Tra l'altro ha aggiunto -, questo tratto fa risaltare alcuni edifici storici come il Monte di Pietà, ora di proprietà di Intesa San Paolo. Teniamo molto a questo palazzo, costruito coi risparmi dei friulani che hanno permesso di avere una fonte finanziaria fondamentale per lo sviluppo di questa terra: pur non avendo fatto una prelazione, ci raccomandiamo affinché resti a favore della città e della territorio friulano». Dal canto suo, il vicesindaco Loris Michelini ha annunciato che il resto della via sarà aperto con tratti parziali ogni 15 o 20 giorni «per poter dare respiro ha detto -, a questa strada che diventerà pedonale e che deve essere la più importante della città: grazie al porfido, dove una volta c'era il mercato, potranno tornare nuovamente i mercatini. Speriamo che ci siano sempre più attività commerciali e di qualità, in questa strada, perché possa attrarre turisti». In merito alle questioni tecniche, Michelini ha spiegato: «I tempi dipenderanno dal meteo e dalle misure di sicurezza anti-covid che impediscono la presenza contemporanea in cantiere di tanti operai. Comunque, i sottoservizi sono stati quasi completati, la fognatura rimessa a nuovo. La ditta deve concludere lo strato cementizio, poi ci sarà la posa dei tre tipi di pietre: rigenerata, piasentina e porfido resinato». Alla inaugurazione, ha partecipato anche Gianni Croatto, presidente dell'associazione Amici di via Mercatovecchio: «Alla fine, siamo contenti di questo lavoro ha commentato -, abbiamo sofferto per un anno e soffriamo ancora, ma cerchiamo soluzioni con l'amministrazione che ci aiuta sempre. Devo dire però, che i tempi sono stati troppo lunghi e che la parte su cui ancora ci sono lavori, è un po' troppo chiusa».

ARREDO

Sindaco e vice hanno spiegato che la commissione è al lavoro per valutare le proposte di arredo urbano arrivate tramite il bando di idee indetto da Palazzo D'Aronco. «Alla fine hanno confermato -, chiederemo ai cittadini, anche attraverso il web, un parere sui progetti presentati».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

