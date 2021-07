Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Fino a qualche giorno fa era una speranza, rilanciata dagli appelli, dai testimonial, quasi dalle preghiere rivolte agli indecisi. Ora, per fortuna, è una realtà. Prima ancora dell'entrata in vigore del decreto nazionale, in Friuli Venezia Giulia si inizia a vedere un timido accenno di effetto green pass. Dopo settimane vissute praticamente in fase di stallo, infatti, stanno crescendo - e neanche di poco - le...