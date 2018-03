È friulano uno degli uccisi nell'attentato Isis in Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAVOGNA Era di origini friulane una delle vittime dell'attentato di Trèbes, Christian Medves, 50 anni. Suo padre Andrea Medves, quarto di cinque fratelli, era nato infatti nelle Valli del Natisone, nella piccola frazione di Stermizza, nel comune di Savogna, un abitato in provincia di Udine al confine con la Repubblica di Slovenia. Come tanti valligiani e tanti friulani era emigrato all'estero, nel suo caso a Carcassonne, in cerca di fortuna, di una vita migliore, negli anni Cinquanta del secolo scorso, e si era stabilito in Francia....