Circa duemila persone anche ieri a Trieste per la nuova manifestazione dei No Green Pass. Dalle 9 gli aderenti al coordinamento 15 ottobre guidato da Stefano Puzzer, si sono ritrovati. Tra i partecipanti anche un centinaio di lavoratori del porto, oltre a diversi dipendenti di altre aziende, tra cui Wärtsilä e Flex e persone di fuori regione. Il corteo è stato scortato dalle forze dell'ordine e condotto in maniera pacifica da Puzzer che,...