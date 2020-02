SPORT&SPETTACOLI

PRAMOLLO A Nassfeld, oltre allo sci, pullulano gli eventi. Tanti successi della musica pop italiana e concerti rock animeranno, infatti, i prossimi due weekend di febbraio nel comprensorio, dove la stagione sciistica è a pieno ritmo. I prossimi, appuntamenti, che erano già stati proposti negli anni scorsi con successo, sono i concerti live Italian Weekend e Rock the Mountain, dedicati a due generi musicali diversi: il primo a selezionati successi della musica italiana, con escursioni in diversi generi, il secondo al rock. Entrambi articolati in due giorni, dal sabato alla domenica.

Si comincia, sabato e domenica, con Italian Weekend, a partire dalle 12. L'artista a esibirsi sul palco sarà Dennis Fantina, vincitore di Saranno Famosi, la prima edizione del talent Amici. Cantante e interprete versatile di brani che rappresentano la musica italiana pop più famosa, verrà accompagnato dal gruppo musicale Magazzino Commerciale, band triestina che da anni si esibisce in Italia e all'estero. Domenica toccherà, invece, ai Rewind, gruppo che ripropone, rivisitandoli, i successi di Vasco Rossi. Programma coinvolgente e vario anche per Rock The Mountain, l'evento in calendario il sabato e domenica successivi, quando suoneranno, il sabato, i milanesi Barbablus, mentre i triestini Pussy Wagon saranno sul palco la domenica, sempre a partire dalle 12. Nota comune il rock, nelle varianti del rock&roll e del rockabilly. Obiettivo: far ballare tutti nell'area alla base della seggiovia Gartnerkofelbahn, accanto al rifugio Schneemann.

