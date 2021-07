Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Traumi per un'escursionista classe 1968 di Gradisca d'Isonzo, ruzzolata per trenta metri lungo i ripidi pendii che caratterizzano i tornanti del sentiero che scende dalla Cima di Terrarossa verso i Piani del Montasio, nel Gruppo del Montasio. La donna è stata recuperata ieri dall'elisoccorso. La sua caduta si è fermata in un canalino dove inizialmente non è stato semplice stabilizzarla. Recuperata a bordo con una verricellata di trenta...