Due rotonde al posto dell'incrocio maledetto

SESTOSe ne parla da tempo ma tra risorse finanziarie che mancavano e priorità diverse c'era, nella sostanza, soltanto la buona volontà a mettere in sicurezza uno dei tratti di viabilità più pericolosi del comune. Siamo parlando a Ramuscello della sr-463 e delle sua intersezioni con via Freschi, via Silvio Pellico e con via Pio X. Con deliberazione del consiglio comunale è stato approvato il progetto di sistemazione dell'incrocio tra l'arteria principale e le tre vie comunali, con contestuale adozione della variante 47 al piano regolatore...