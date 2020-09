LE DENUNCE

TOLMEZZO E UDINE Torna la paura in Carnia dopo le due rapine registrate la scorsa notte tra Ravascletto e Tomezzo. Vittime una signora anziana e un 62enne che è stato colpito con un pugno al volto. Sulle tracce dei malviventi - si sospetta sia una banda di quattro uomini che avrebbe agito in entrambi i comuni ci sono i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo guidata dal comandante Diego Tanzi, il quale ha avviato indagini serrate.

I FATTI

Il primo blitz è stato registrato attorno alle 22 di martedì, a Ravascletto, in Val Calda. Una donna di 90 anni è stata bloccata nella sua dimora per le vacanze da quattro persone con il volto coperto da un passamontagna. I rapinatori si sono introdotti all'interno dell'abitazione, hanno rubato i soldi contenuti nella borsa dell'anziana e oggetti di valore per poi darsi alla fuga. Il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. La seconda rapina invece è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza a Casanova di Tolmezzo, nell'abitazione di un 62enne. In questo caso l'aggressione è stata molto violenta, perché i malviventi hanno abbattuto la porta d'ingresso e hanno immobilizzato l'uomo, che è stato anche picchiato perché ha cercato di opporsi. È stato colpito al volto con un pugno. I rapinatori, secondo quanto testimoniato coperti in volto dalle mascherine chirurgiche, sono poi fuggiti con 25 euro e qualche gioiello. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo. Alla luce dei due episodi da parte dei primi cittadini del territorio montano, tra cui il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer, sono stati lanciati alcuni messaggi di monito alla popolazione, raccomandando di fare attenzione.

A FAEDIS

Dopo aver notato oggetti fuori posto ed ortaggi sottratti dal proprio orto, un residente di Faedis ha deciso di posizionare alcune fotocamere all'interno della proprietà per capire cosa accadesse durante la notte. Le immagini gli hanno consegnato la riposta: si trattava del vicino di casa indigente che era entrato in cortile e aveva collegato due cellulari alle prese esterne di corrente perché senza luce e gas. Vista la situazione, il proprietario al momento ha deciso di non sporgere denuncia, ma tramite lo studio Tutino di Udine ha informato il sindaco di Faedis, i Servizi sociali e la Prefettura affinché si attivino a supporto del bisognoso.

A UDINE

Martedì pomeriggio, gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato due cittadini italiani poco più che ventenni colti, con la figlia di due anni al seguito, in flagranza del reato di furto in abitazione. La segnalazione è arrivata da un residente in via Pozzuolo che aveva sorpreso in casa la giovane donna intenta a rubare. Pochi minuti più tardi, la Volante è arrivata sul posto. L'uomo ha riferito ai poliziotti che la ragazza - che aveva con sé passeggino e figlia - poco prima aveva suonato alla sua porta per chiedere un aiuto economico. Al suo rifiuto la giovane, credendo di non esser vista, è entrata in giardino, riuscendo a entrare in casa da una porta sul retro, dove ha lasciato il passeggino. Con la piccola in braccio ha iniziato a rovistare tra cassetti e mobili, impossessandosi di uno smartphone e di una collana. L'uomo accortosi dell'intrusione è riuscito a immobilizzarla e a farsi restituire il telefono, con il quale ha allertato le forze dell'ordine. Mentre parlava con il 112, ha sentito la giovane chiamare un nome maschile e l'ha poi vista allontanarsi. Gli agenti si sono presentati a casa della donna, trovandola assieme all'uomo che l'aveva aiutata a fuggire e alla bambina. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato la collana. Gli agenti hanno quindi condotto i due giovani in Questura e li hanno arrestati per furto in abitazione in concorso; i due sono ai domiciliari in attesa della convalida della misura.

