Il governatore Fedriga ha firmato una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da oggi, che riavvia il trasporto pubblico transfrontaliero nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e aumenta la capacità di trasporto sui mezzi delle linee extraurbane, portandola al 60% della capienza

complessiva consentendo anche il trasporto di

passeggeri in piedi, con la collocazione sul

pavimento dei mezzi di appositi marker indicanti i punti di posizionamento dei passeggeri durante il viaggio. Intanto le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 146, 16 in meno rispetto a giovedì. Nessun paziente si trova in terapia intensiva, i ricoverati in altri reparti sono 16. Anche ieri non si sono registrati decessi, ma sono stati rilevati 2 nuovi casi di Covid-19. I totalmente guariti invece ammontano a 2.814 (18 più di ieri), i clinicamente guariti a 61 e le persone in isolamento domiciliare sono 69. L'indice di contagiosità (Rt) è sceso rispetto alla scorsa settimana da 0,67 a 0,57. L'assessore Gibelli, invece, ha auspicato che presto arrivino anche le linee guida per gli sport di contatto. Anche a Udine i volontari della protezione civile hanno provveduto a rimuovere dall'esterno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia le tende allestite in inverno per operare come filtro aggiuntivo per le persone che dovevano recarsi al pronto soccorso o all'interno del nosocomio. I volontari continuano a prestare servizio nei parchi cittadini e nelle emergenze meteo. Si allenta, dunque, l'emergenza, ma resta alta la guardia anche a fronte del fatto che si rende necessario fare ogni settimana le vertifiche dei parametri sui contagi.

