Due notti al freddo sotto la pioggia ritrovato vivo l'anziano scomparso

VIGILI DEL FUOCO POVOLETTO Ritrovato sano e salvo Sergio Fattori, l'anziano 79enne di Primulacco, dato per disperso da sabato pomeriggio. L'uomo è stato individuato attorno alle 15 di ieri, in un bosco, sulle colline di Savorgnano al Torre, in comune dii Povoletto. Le ricerche, scattate dopo l'allerta lanciata dalla famiglia che non l'aveva visto rientrare a casa, erano ripartite in mattinata con l'allestimento del campo base vicino all'asilo del paese grazie al coordinamento dei Vigili del Fuoco di Udine e la collaborazione dei volontari...