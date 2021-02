IL CASO

UDINE Doppia tragedia ieri in montagna. Per colpa di una valanga nei pressi di Pic Majot è morto uno scialpinista sloveno a Sella Nevea. Dramma anche a Gemona, dove ha perso la vita un giovane di 33anni, precipitato lungo un canale nei pressi di Forca di Ledis.

SELLA NEVEA

Era assieme a due compagni di gita lo sciatore sloveno, M.V., 49 anni, travolto da una valanga nei pressi del Pic Majot a quota 1650 metri. Durante la discesa intorno alle 15 è stato provocato il distacco di un lastrone di neve ventata della larghezza di una settantina di metri e di spessore circa 40 centimetri che ha provocato la caduta di uno dei tre sciatori. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'allerta alla centrale Sores è scattata alle 14.40. Sul posto sono stati inviati sia l'elicottero della Protezione Civile di base a Tolmezzo per servizio valanghe con l'Unità cinofila del Soccorso Alpino e un altro operatore del Cnsas, sia l'elisoccorso regionale e vi sono state dirottate le squadre che stavano compiendo una esercitazione sul Monte Lussari. In tutto venti tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico compresi due dottori, anche loro in esercitazione sul Lussari. Sul posto anche i soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea e i carabinieri di Chiusaforte. La salma, recuperata con una calata in corda doppia di una cinquantina di metri, è stata portata presso la caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea, dove verrà ricostruita la dinamica dell'incidente. I compagni di gita dell'uomo che ha perso la vita sono di Nova Gorica.

A GEMONA

Anche sul Monte Chiampon una gita fra amici si è conclusa in tragedia. Nella fase di rientro, nei pressi di Forca di Ledis, ha perso la vita davanti agli occhi dei compagni un 33enne gemonese, Paolo Cattani. La sua fine ha lasciato attonita la comunità: Paolo, che aveva compiuto 33 anni il 28 dicembre scorso, era molto conosciuto. Attivissimo su più fronti, dal sociale allo sport, si era candidato alle ultime elezioni comunali con la lista Gemona Domani.

Secondo la prima ricostruzione dei soccorritori, i tre stavano rientrando dalla salita, che avevano deciso di interrompere a 300 metri dalla vetta per l'ora tarda e la neve ghiacciata. Proprio Cattani, durante l'ascesa, avrebbe perso in un canale un bastoncino, che, con gli amici, aveva deciso di recuperare al ritorno. Secondo quanto ricostruito, d'accordo con Paolo, gli altri due avrebbero deciso che sarebbero stati loro a calarsi nel canale in cui era precipitato l'attrezzo, per recuperarlo in sicurezza, visto che il terreno era ghiacciato. Infatti, a quanto si apprende, i due che si erano calati avevano piccozza e ramponi, mentre l'amico, che ai piedi aveva soltanto dei ramponcini avrebbe dovuto attenderli fermo a quota 950 metri. Ma il 33enne gemonese, per cause in fase di accertamento, è caduto accidentalmente per un centinaio di metri, precipitando vicino al punto in cui i suoi amici stavano cercando di recuperare il suo bastoncino.

Complesso il recupero della salma. Sul posto sono salite a piedi con una decina di soccorritori le squadre della stazione di Udine e Gemona che hanno raggiunto i compagni sotto shock e hanno atteso l'arrivo del medico del Soccorso alpino per la constatazione del decesso e poi l'arrivo dell'elicottero per il recupero. Un primo tentativo è stato fatto dall'elisoccorso regionale inviato dalla Sores. Ma il forte vento non ha permesso il recupero con il verricello. Si è atteso dunque l'arrivo dell'elicottero della Protezione Civile, dotato di gancio baricentrico non appena si è liberato dall'incidente in valanga di Sella Nevea.

LA GIORNATA

Ma ci sono stati anche altri interventi. Sempre nel primo pomeriggio, a Sappada lungo la pista di discesa dai Laghi d'Olbe è stato soccorso uno sciatore per una distorsione al ginocchio, recuperato con il gatto delle nevi e consegnato all'ambulanza a valle. Alle 16 i soccorritori della stazione di Udine Gemona sono stati dirottati sul Monte Cuarnan, dopo la richiesta di aiuto di altri tre giovani escursionisti friulani, due dei quali erano scivolati sul terreno ghiacciato durante la discesa dal Ricovero Pischiutta verso Malga Cuarnan a quota 1200 metri. Avrebbero riportato traumi alle braccia.

