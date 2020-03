Arrivano mascherine e dispositivi, ma non bastano. La buona notizia è che è partita la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine prodotte da alcune aziende del territorio - una decina - che hanno risposto al bando pubblico della Regione e si sono attivate per produrre queste armi da difesa per la popolazione. Le prime mascherine sono state distribuite in Carnia e San Martino al Tagliamento. Oggi partirà una produzione massiva di 20mila dispositivi al giorno, dato che potrebbe aumentare in caso di nuove adesioni da parte delle aziende regionali. Ogni persona avrà a disposizione due mascherine lavabili fino a 20 volte, riutilizzabili per 40 giorni. Nei prossimi giorni la Protezione civile contatterà i singoli Comuni che provvederanno alla consegna nei propri territori, dando precedenza alle aree con maggiore incidenza di casi positivi. L'obiettivo, auspicato dalla Regione, è di raggiungere tutti i cittadini, ma questo dipenderà dalla produzione giornaliera garantita dalle aziende. Più complicata la questione dei Dispositivi di protezione individuale destinati al personale sanitario. Arrivano, sì. Ma non bastano. «La Regione sta pressando la gestione commissariale nazionale per ottenere i dpi necessari, soprattutto per proteggere il personale sanitario» afferma il vicegovernatore Riccardi. Dal Dipartimento nazionale sono arrivate in Fvg 3.080 mascherine Ffp2, immediatamente girate all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute per il personale sanitario. In arrivo anche 3.000 tamponi e la fornitura di 104 componenti per respiratori, 6.000 guanti monouso, 500 camici dalla Francia e 50 termometri reperiti in India: tutti destinati agli ospedali della regione. Dalla Cechia ecco 29.000 mascherine da distribuire a chi opera in settori essenziali e a contatto con la popolazione.

