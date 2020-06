SALUTE

UDINE Secondo i dati diffusi ieri dalla Regione, le persone positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) erano 164, una in meno rispetto a martedì. A ieri non si registravano pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti erano 16. Ieri non si sono verificati decessi (343 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Ieri sono stati registrati 2 nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono a 3.299: 1.393 a Trieste, 994 a Udine, 696 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.792 (3 più di ieri), i clinicamente guariti a 65 e le persone in isolamento domiciliare sono 83. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia. Intanto la Cgil lancia l'allarme dopo le parole di Fedriga e Zilli sull'assestamento di bilancio e chiede che i fondi destinati alle Aziende sanitarie vadano garantiti e messi in sicurezza da qualsiasi ripercussione legata a una manovra estiva a saldo zero o addirittura in rosso. L'assestamento, sottolinea il sindacato in una nota, al momento non vedrebbe ancora alcuna copertura, secondo quanto affermato dai due esponenti dell'esecutivo regionale, per le spese straordinarie sostenute sia sul versante sanitario che per sostenere cittadini e imprese. «Se da un lato condividiamo le preoccupazioni espresse dalla Giunta afferma Rossana Giacaz, responsabile sanità e welfare dall'altro crediamo che si tratti di problemi del tutto analoghi a quelli affrontati da tutte le amministrazioni regionali e in particolare da quelle speciali come la nostra, che per le competenze ad esse affidate hanno messo in campo un impegno maggiore. Si tratta quindi di stringere i tempi per quantificare e incassare la quota parte delle risorse che il decreto Rilancio destina alle Regioni speciali, senza fasciarsi la testa prima del tempo. E soprattutto senza giustificare con la temporanea assenza di risorse eventuali tagli che non sarebbero accettabili né coerenti con l'obiettivo di arginare l'emergenza provocata dall'epidemia».

