IL CASO

MORTEGLIANO Erano pronti a partire i lavori da 510mila euro per sistemare il campo di calcio di Mortegliano, dove giocano i ragazzi dell'Esperia 97. Ma il cantiere ha subìto un brusco stop proprio sul nascere. Come spiega il sindaco Roberto Zuliani, «prima di procedere ai lavori di rifacimento del manto con erba sintetica, è stato fatto un controllo con il metal detector per vedere la qualità del terreno e in questo frangente, sono state rinvenute due bombe a mano di fabbricazione italiana, probabilmente risalenti alla Grande guerra». E potrebbero non essere i soli residuati sepolti sotto le zolle erbose del campetto.

VERIFICHE

Gli accertamenti sono stati fatti solo su quei due punti, ma ce ne sono molti altri da verificare: passando con il metal detector, infatti, sono stati individuati dei suoni particolari in oltre venti punti del campo di calcio. Mi auguro che le bombe rinvenute fossero inattive: di certo nessuno è andato a toccarle. Ma ora siamo in attesa dell'intervento degli artificieri per la bonifica dell'area. Nel frattempo la zona è stata interdetta e i lavori sono stati fermati». Le bombe a mano, come spiega il sindaco, si trovavano «a circa 10-15 centimetri di profondità sotto il terreno di gioco». E chissà da quanto tempo si trovavano sotto quel campo, su cui si sono alternate generazioni di calciatori, più o meno in erba, a rincorrere palloni, a stoppare e dribblare.

DAL CARSO

«Il terreno di cui è formato il campo era terreno di riporto portato dal Carso triestino. Credo che risalga a quando è stata realizzata l'area degli impianti sportivi, andiamo ad oltre vent'anni fa», dice il primo cittadino. Di sicuro «degli ordigni bellici non si possono lasciare». Le imprese vincitrici dell'appalto (un'Ati fra la Tagliapietra srl di Basiliano e la Temi di Pasian di Prato) per i lavori di sistemazione del campo sportivo di via Friuli a Mortegliano, sul progetto del 2017 realizzato dallo Studio 3P di Marano Lagunare, come spiega il sindaco, «stavano già iniziando a operare». Ma adesso bisognerà attendere che gli artificieri facciano il loro lavoro e che l'area sia posta in sicurezza.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA