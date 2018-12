Droga in casa, arrestato un giovane colombiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAUDINE È stato arrestato il giorno di Natale, un giovane di 25 anni, un ragazzo di origini colombiane, residente a Udine, sorpreso dalla Polizia in casa con della droga. E' accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Udine ha eseguito martedì mattina un controllo nella sua abitazione, un piccolo appartamento in città. Erano circa le 10.30. All'interno della stanza a lui in uso sono stati trovati pochi grammi di cocaina e marijuana, rispettivamente circa 6,5 e...