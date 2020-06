IL VIA ALLE INDAGINI

UDINE Lo avevano accusato di aver fatto sparire un carico di 14 chilogrammi di cocaina, per questo a Rotterdam, in Olanda, era stato brutalmente interrogato e minacciato di morte. Solo grazie ai parenti della moglie, che avevano garantito per lui rifondendo il boss del quantitativo scomparso per alcune centinaia di migliaia di euro, era riuscito a evitare il peggio.

Poi, allarmato della situazione, su consiglio di un proprio congiunto estraneo alla vicenda aveva deciso di raccontare l'episodio alla Polizia della Questura di Udine, raccontando pure i precedenti della sua attività di corriere della droga per l'associazione dedita al traffico internazionale.

COME IN UN FILM

La storia raccontata da un 40enne di origine campane - residente a Duino con la moglie di origini albanesi - inizialmente non aveva convinto molto nemmeno gli agenti della Squadra mobile friulana, che per scrupolo iniziarono a verificare alcuni elementi della testimonianza con precedenti episodi di spaccio. Era il gennaio 2018, in quel momento forse non si immaginava di arrivare due anni e mezzo dopo a sgominare un gruppo criminale transnazionale che dall'Olanda riforniva di cocaina ed eroina purissima sei regioni italiane utilizzando il Friuli Venezia Giulia come hub per un giro annuo di circa 750 kg di stupefacenti e un business stimato di 8 milioni di euro.

LA PISTA

Grazie ai particolari illustrati dall'ormai ex corriere sui quantitativi dei rifornimenti, gli stratagemmi utilizzati e le rotte della polvere bianca, le Squadre Mobili delle Questure di Trieste e di Udine si sono concentrate su chi era stato chiamato a prendere il suo posto, un 62enne friulano residente a Latisana già attivo nel mondo dello spaccio. Quest'ultimo, descritto come uomo determinato e dall'alta capacità delinquenziale, si era proposto ai vertici dell'organizzazione con le sue due auto dotate di doppifondi utili per il trasporto droga e denaro. Il percorso più o meno era sempre lo stesso: dall'autofficina di Rotterdam, covo dei boss albanesi, all'Italia (variando tra i valichi del Brennero o di Tarvisio); all'andata i contanti, al ritorno cocaina ed eroina.

LA COPERTURA

Per non destare sospetti il latisanese si era fabbricato delle placche pubblicitarie con la scritta Eat Enjoy (da qui il nome dall'operazione, ndr), fantomatico nome della società per la quale millantava di lavorare come rappresentante di prodotti italiani. A corredo della copertura, caricava in auto una divisa da cuoco e prodotti alimentari del Bel Paese. L'uomo, particolarmente accorto e smanioso di effettuare viaggi e consegne per ottenere sempre maggiori guadagni ricavati in percentuale dai carichi consegnati, avrebbe operato in un crescendo criminale. Da quanto accertato dalla Polizia, dall'aprile al luglio del 2018 aveva introdotto in Italia e recapitato ai vari destinatari circa 32 kg di cocaina, a fronte di una somma complessiva di 500.000 euro consegnata ai vertici dell'organizzazione. A Latisana venivano a rifornirsi tutti gli altri spacciatori della rete attiva tra Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana e Umbria, una quindicina di soggetti, tutti albanesi salvo due italiani, uno ligure e uno calabrese. Proprio con quest'ultimo c'era stato uno scontro, a seguito di un sequestro di 5 kg di coca purissima, avvenuto nel luglio 2018. Il latisanese, partito con due complici per la Liguria, era stato fermato dalla Polizia e uno dei due sodali era stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola.

MOGLI COMPLICI

Sia la moglie albanese del campano residente a Duino, sia la congiunta del friulano avevano appreso il mestiere dai rispettivi mariti. Nel primo caso la donna, anche per recuperare i soldi che i familiari avevano impegnato a ristoro della perdita di droga attribuita al coniuge, ha personalmente curato più consegne di cocaina a fidati clienti. Per sfuggire a eventuali controlli portava con sé, in alcuni casi, la figlia che all'epoca aveva 4 anni. L'altra moglie, pure lei finita agli arresti domiciliari, era stata autorizzata a spacciare a sua volta ad alcuni contatti operanti tra Friuli e Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

