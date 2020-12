Erano diventati punti di ritrovo tra acquirenti e spacciatori di droga. Per questo il questore di Udine ha notificato la sospensione dell'attività per 7 giorni ai titolari di tre bar di Latisana: si tratta del Caffè Olimpico di piazza Indipendenza, de L'Attimo di via Vendramin e del Cryss Royal Bar di via Risorgimento.

I locali erano stati oggetto di controlli da parte dei carabinieri della compagnia locale, nell'ambito di un'attività d'indagine protrattasi dall'ottobre 2019 al settembre 2020, che ha smantellato un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanza stupefacente a Latisana ed in altri comuni della Bassa Friulana. Ora quindi è scattato il provvedimento, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico in generale.

Furto in abitazione martedì pomeriggio invece a San Daniele. I ladri sono entrati nell'abitazione di un pensionato, forzando la porta di ingresso. Hanno rubato oro e gioielli per un valore di circa 5mila euro. Indagano i carabinieri.

Ennesimo colpo pure del ladro seriale delle canoniche. Questa volta il malvivente ha preso di mira la frazione di Vidulis di Dignano. Ad accorgersi dell'effrazione è stato il sacerdote, che ha denunciato subito l'accaduto ai militari dell'arma della stazione di San Daniele del Friuli. A differenza degli altri colpi, tutti andati a vuoto - a Mereto di Tomba, Coseano, Flaibano e San Vito di Fagagna - nella canonica della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, questa volta il ladro seriale ha rubato un televisore e cento euro in contanti, per un danno di circa mille euro.

