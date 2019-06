Dottorato, disponibili 84 posti in 10 corsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATENEOUDINE Scade alle ore 14 di mercoledì 10 luglio il termine per presentare le domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Udine per l'anno accademico 2019/20 (35° ciclo), di cui l'ateneo ha appena pubblicato il bando.I corsi attivati sono 10, per 84 posti complessivi, di cui 72 coperti da borse di studio finanziate dall'Ateneo, dalle sedi convenzionate (Università di Trieste, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Fondazione Bruno Kessler) e...