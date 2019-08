Dormivano nei cantieri Denunciati 14 migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE È di quattordici migranti il bilancio dei controlli effettuati nella prima mattinata di ieri dagli agenti delle Volanti della Questura di Udine in alcune zone della città dove era stata segnalata la presenza di bivacchi di stranieri. In particolare, i controlli hanno interessato alcune palazzine di viale dello Sport, che erano state scelte come dormitori da alcuni migranti, mentre altri sono stati sorpresi nell'ex Caserma Friuli. L'operazione è scattata alle 7 del mattino, quando gli agenti hanno effettuato i controlli in due...