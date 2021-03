LA PETIZIONE

UDINE Contro il supermercato all'ex Dormisch parte una nuova raccolta di firme on line. La consigliera del Pd, Eleonora Meloni, ha dato il via ieri alle sottoscrizioni che, in circa 8 ore, avevano quasi raggiunto quota 900. La petizione (su change.org) è indirizzata al sindaco Pietro Fontanini affinché dica no all'area commerciale da mille metri quadrati proposta dalla proprietà: «Noi, cittadine e cittadini udinesi cita il testo -, immaginiamo un futuro diverso per l'ex Dormisch, un'area dalla grande importanza storica: un'area che possa essere messa a servizio del centro studi e dei suoi studenti; un'area con negozi di prossimità come ad esempio una libreria, una cartoleria, e un bar/ristorante; servizi, come biblioteche, aule studio e un parco pubblico; uno spazio per ospitare aziende innovative e start-up». «Davvero per quest'area si pensa a un altro supermercato? È questo il destino di un sito industriale nel cuore della città come la fabbrica della Ex Dormisch? Noi cittadini diciamo di no al Supermercato Dormisch. No, come già 4 anni fa la precedente giunta aveva detto e fatto. Signor Sindaco, vogliamo credere alle sue parole espresse proprio sul tema in campagna elettorale, quando diceva che Noi ci impegniamo a modificare il piano regolatore della città, bloccando da subito le zone H. In particolare, per quanto riguarda la destinazione dell'Ex Dormisch, è assurdo prevedere un nuovo supermercato». Non è la prima volta che viene fatta una petizione simile per bloccare l'area commerciale nel compendio di via Bassi: ne partì una, ad esempio, anche nel 2018, quando la giunta Fontanini, appena insediata, diede il via all'interlocuzione con la proprietà. Il progetto del supermercato, però, sta sollevando grandi polemiche: ad essere contrari sono l'opposizione, ma anche Italia Nostra e molti cittadini che si sono espressi sui social. Secondo quanto detto dall'assessore all'edilizia privata, Alessandro Ciani, però, «più di così era impossibile ottenere anche perché la variante presentata prevede la riduzione sia del volume ) sia della superficie di vendita e l'aumento di verde e parcheggi, oltre al passaggio della ciclopedonale e alla realizzazione di una rotonda che sistemerà la viabilità di piazzale Cavedalis, a carico dei privati».

