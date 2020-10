DOPPIO LUTTO

UDINE Gino Grillo non c'è l'ha fatta a vincere la sua ultima battaglia, durata poche mesi. Si è spento la scorsa notte all'ospedale di Tolmezzo dove era ricoverato da alcune settimane. Aveva 69 anni e negli ultimi 30 è stato uno dei principali cronisti della Carnia: giornalista pubblicista, dalla sua Forni di Sopra ha percorso in lungo e in largo la montagna friulana per narrare quotidianamente quanto accadeva sul territorio. È stato anche corrispondente e collaboratore di diverse testate locali e nazionali. Persona schietta, a tratti ruvida ma dotata di grande ironia, in moltissimi lo hanno conosciuto anche per la sua attività di edicolante. L'edicola di famiglia Grillo Giornali, in centro a Forni di Sopra, è un'istituzione. Con la sorella Giuliana, Gino l'ha gestita per oltre 40 anni, nel 2015 anche il settimanale Oggi dedicò un ampio racconto all'attività che ha visto accogliere negli anni migliaia di turisti e villeggianti della località delle Dolomiti Friulane. Ma Gino è stato anche uno dei pionieri del volo libero in Carnia, sin dagli anni '70 quando la disciplina sportiva iniziò a svilupparsi tra le vette alpine. «Nella sua attività di giornalista ha saputo dare voce alla montagna friulana e a alla sua Forni in particolare - testimonia il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna - Come titolare dell'edicola ha portato le notizie nella case dei fornesi e dei turisti. L'amministrazione comunale è vicina al figlio e ai familiari in questo triste momento».

RIZZARDI, UOMO DI TEATRO

All'età di 99 è invece morto a Udine Pietro Rizzardi, leggenda del teatro Udinese. «Un uomo di rigore, che amava il suo pubblico e che pretendeva da sé stesso tecnica e disciplina. Con lui se ne va un altro pezzo della storia della nostra città» ha commentato la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese. «Fin dai primi anni Sessanta ricorda Pegolese è stato uno degli elementi portanti della compagnia del Piccolo Teatro Città di Udine diretta da Rodolfo Castiglione. Con lui il fratello Beppino, Maria Grazia Sereni, Alfonso Caniffi, Piero Chiarandini, e, ancora, Antonietta Parussini, Cesare Bovenzi, Gianni Nistri e molti altri. A lui dobbiamo molto. Ma soprattutto lo devono le centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi che al Palamostre hanno mosso i primi passi verso il mondo del teatro. Quel teatro che anche Pietro amava tanto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA