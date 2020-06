LA TRAGEDIA

TARVISIO Rimane ancora un mistero il movente legato al folle gesto compiuto sabato da Ernst Johann Brunner, il 64enne elettricista in pensione che prima si è macchiato di un doppio femminicidio in Carinzia tra Wernberg e Drobollach e poi, braccato dalla Polizia italiana, ha deciso di togliersi la vita a Tarvisio, all'interno del parcheggio del ristorante Al Lepre. Non sono stati ancora ritrovati, infatti, né una lettera né un biglietto d'addio in cui l'uomo potrebbe aver spiegato le motivazioni che l'hanno spinto a uccidere in rapida successione prima l'ex moglie e poi la presunta attuale compagna. Gli inquirenti stanno ancora vagliando tutte le possibili piste, ma quella più probabile è che tutto possa essere stato scatenato da motivi passionali.

Intanto nella serata di sabato sono state eseguite le autopsie sui corpi delle due donne. I risultati degli esami eseguiti dai medici legali dell'ospedale di Graz, hanno chiarito che la morte della prima, una 62enne che per quasi vent'anni era stata sposata Brunner, è da ricondursi a un forte colpo alla testa, sferrato con un oggetto appuntito. Nel corso delle prime ore, si pensava potesse trattarsi di un'ascia, ma l'ipotesi più probabile ora è che sia stato usato qualcosa simile a un tirapugni. L'arma del delitto al momento non è ancora stata ritrovata. Secondo i media austriaci sarebbe stata la zia della donna a rendersi conto che era successo qualcosa e avrebbe allertato un vicino della vittima.

«Sono uscito da casa verso le 6.30 - avrebbe dichiarato l'uomo - e ho visto il marito uscire velocemente dall'abitazione. Poco prima avevo sentito anche una violenta discussione». La donna è stata ritrovata, ormai prima di vita, all'interno del suo appartamento. La seconda vittima, una 56enne indicata come l'attuale compagna dell'uomo, è stata invece freddata nei pressi del bar Trieste di Drobollach, dove lavorava. Contro di lei Brunner ha esploso un solo colpo di pistola, presumibilmente usando la stessa arma che poi gli è servita per suicidarsi a Tarvisio, il tutto sotto gli occhi di un bambino che si trovava a poca distanza. Secondo quanto riferito da Gottlieb Tuerk, capo della polizia criminale carinziana, l'assassino - in passato più volte licenziato a causa di problemi causati dall'abuso di alcol - deteneva illegalmente l'arma da fuoco. Al momento non trova alcun riscontro il fatto che, prima di suicidarsi, l'assassino avrebbe telefonato alla figlia per confessarle i due omicidi. Fonti investigative italiane riportano, invece, che durante la sua ultima chiamata, Brunner avrebbe distintamente espresso la volontà di non essere catturato vivo dalla Polizia italiana che si trovava ormai a pochi metri da lui.

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA