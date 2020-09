LA STORIA

GEMONA Il quattrocentista campione olimpico sudafricano Wayde Van Niekerk è tornato ad essere negativo rispetto ai test sul Covid-19 e potrà tornare alla pratica sportiva agonistica. Lo ha reso noto ieri all'Ansa l'Ulss 2 Marca Trevigiana, uno dei principali hub di riferimento per i controlli post Covid agli sportivi. Due tamponi eseguiti a 24 ore di distanza, infatti, confermando il dato, hanno posto fine ad una quarantena che durava da 25 giorni a Gemona del Friuli (Udine), dove l'atleta 28enne era stato confinato in seguito all'ultimo riscontro positivo nei test eseguiti lo scorso agosto alla vigilia del meeting internazionale di Trieste.

Il velocista sudafricano era arrivato nel cuore dell'estate in Friuli per svolgere parte della sua preparazione atletica a Gemona del Friuli (in provincia di Udine), dove è solito allenarsi - seguito dalla sua allenatrice di 74 anni Anna Botha, una delle più grandi preparatrici atletiche del mondo, con la quale ha curato ogni dettaglio - assieme ai suoi connazionali Akani Simbine (100 m piani) e Ruswahl Samaai (salto in lungo) e proprio nella cittadina pedemontana era stato trovato positivo a luglio al coronavirus, anche se alla partenza dal Sud Africa all'esame era risultato in regola. Un secondo tampone di controllo a cui era stato sottoposto la mattina di sabato 1 agosto era risultato negativo, ma a una terza analisi aveva confermato il contagio. Tutto il resto del team sudafricano era risultato negativo, compreso il manager Peet van Zyl,

Le gare sulla pista di atletica di Trieste avrebbero dovuto rappresentare il primo test probante dopo quasi tre anni di assenza dalle gare internazionali, in seguito all'infortunio avvenuto il 7 ottobre del 2017 in una partita di touch rugby a Città del Capo, aveva rimediato un infortunio al ginocchio destro, con rottura del crociato e frammenti di entrambi i menischi sparsi nell'articolazione.

Van Niekerk, medaglia d'oro alle olimpiadi di Rio de Janeiro (Brasile) del 2016 e detentore del record mondiale dei 400 metri con il tempo di 4303, è stato sottoposto ad una valutazione clinico-funzionale nell'Unità operativa complessa di Medicina dello sport dell'azienda sanitaria Ulss 2 veneta «per escludere - è stato spiegato - che il virus possa aver compromesso organi vitali come i polmoni e il cuore prima di poter riprendere allenamenti e competizioni sportive».

A questo punto il campione potrà riprendere la preparazione per puntare all'Oro nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, che senza l'epidemia da coronavirus probabilmente avrebbe dovuto saltare o comunque affrontare non al meglio della forma.

