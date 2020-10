NUOVA ORDINANZA

UDINE Quella di domani potrebbe essere una nuova giornata decisiva sul fronte delle misure che Governo e Regioni stanno ipotizzando per frenare l'impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nel frattempo nella serata di ieri il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il governatore è anche stato nominato commissario delegato per la realizzazione delle opere previste nel Piano regionale di riordino del sistema sanitario in funzione dell'emergenza Covid-19 dal commissario straordinario Domenico Arcuri, sulla base degli atti emanati dal Governo. Tra i compiti di Fedriga, l'aggiornamento della pianificazione operativa degli interventi, la realizzazione delle opere previste attraverso procedure d'appalto accelerate e l'attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

LE RESTRIZIONI

Nel dettaglio, l'atto sembra tornare alle prime, timide concessioni di metà primavera per case di riposo e spettacoli. Infatti, prescrive che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, «che è tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di prevenire possibili trasmissioni di infezione e che, valutata la situazione epidemiologica, ne può vietare l'entrata». Questo perché, ha motivato Fedriga, «c'è il costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, in relazione alla particolare fragilità del contesto. Ed è necessario prevedere misure idonee a prevenire la diffusione del virus nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate nell'intero territorio regionale».

Inoltre, per quel che riguarda i teatri e i cinema o altri luoghi all'aperto adibiti allo spettacolo, viene previsto che il numero massimo di spettatori sia determinato assicurando uno spazio libero tra posti fissi e identificati e, in caso di posti non identificati (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi. In ogni caso il limite massimo è di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 700 spettatori per le strutture al chiuso e comunque sia in entrambi i casi non si può superare la capienza di 1/3 di quella consentita. L'ordinanza e le linee guida approvate l'8 ottobre scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avranno validità da ieri e fino al 25 ottobre. E proprio l'immediata entrata in vigore del provvedimento ha messo in difficoltà chi per ieri sera aveva già organizzato spettacoli, proiezioni e concerti tenendo conto delle precedenti linee guida.

IMPIANTI SPORTIVI

Con un'altra ordinanza, per gli eventi e le competizioni sportive delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - delle realtà dilettantistiche riconosciute dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni all'aperto e di 800 per le manifestazioni sportive al chiuso. Presenze garantite solo su prenotazione e l'assegnazione preventiva dei posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori (obbligati a usare la mascherina) per l'intera durata dell'evento.

SCONGIURARE IL PEGGIO

«Possibili misure restrittive o limitative, penso saranno utili proprio per andare a evitare un lockdown. Stiamo facendo una valutazione su questo ed è evidente che i segnali che ci arrivano a livello nazionale e anche a livello locale è che la virulenza del Covid sta tornando ai livelli di marzo e aprile» aveva dichiarato nelle ore precedenti Massimiliano Fedriga in attesa delle decisioni del Governo. «Su questo non dobbiamo pensare di arrivare all'ultimo rischiando la chiusura di tutto - ha spiegato Fedriga - ma cercare di fare degli interventi più miti ma in anticipo». In merito alla Conferenza delle Regioni Fedriga ha sottolineato che l'obiettivo «è di collaborare col Governo per evitare possibili lockdown».

ULTERIORI STRETTE

Se la situazione dovesse aggravarsi, la giunta regionale non esclude di compiere ulteriori passi per il contenimento del virus a partire dalla decisione di far partire la didattica a distanza totale per gli studenti delle classi quarte e quinte di tutte le scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, in modo tale anche di aggirare il problema degli affollamenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, alleggerendo le presenze su corriere e bus pubblici. Inoltre non è esclusa una stretta anche sui grandi eventi.

IN DIFESA DI DE LUCA

Per quanto riguarda la decisione assunta sulla chiusura delle scuole dal collega della Campania, De Luca, Fedriga l'ha giudicata «una scelta a tutela della sua comunità e dei suoi cittadini», monitorando «quotidianamente i dati e la situazione di richiesta di ospedalizzazione» della sua regione. Fedriga ha quindi espresso «solidarietà al presidente de Luca rispetto all'affermazione del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che ha avuto un attacco feroce» nei suoi confronti.

Il presidente della Giunta ha affrontato infine anche il tema dei confini: «A fronte dell'istituzione di zone rosse in Slovenia, a causa dell'aumento dei contagi di coronavirus, in questo momento non vedo la necessità di intervenire sul confine. Penso che tutti i Paesi, anche di confine - ha aggiunto Fedriga - devono mettere in campo le misure necessarie rispetto alla situazione contingente dei loro territori».

