Dopo quasi diciott'anni l'hospice diventa realtà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEUDINE L'hospice sta per diventare realtà. Correva il lontano 2002 quando la Regione aveva individuato il programma regionale di intervento per le cure palliative e hospice. Da allora sono trascorsi ben 17 anni, tanti, troppi per vedere la fine di un'opera infinita, attesa e necessaria. Ma finalmente il momento è arrivato. I locali identificati per la sede dell'Hospice, all'interno del Padiglione Scrosoppi con accesso da via Colugna sono stati completamente liberati grazie al trasferimento della residenza sanitaria assistenziale (Rsa)...