A Natale è stato concesso un turno di riposo al personale dedicato alle vaccinazioni contro il Covid. Non è stato lo stesso in altre regioni, ma in Fvg si è scelto di fermare la macchina per 24 ore. Le operazioni però sono già riprese ieri, ad esempio al polo vaccinale dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Da oggi, invece, tutto tornerà a pieno regime, con l'obiettivo di alzare un muro protettivo di fronte all'avanzata della variante Omicron. Vigilia di Natale quanto più vicina alla tradizione anche all'hub vaccinale di Confindustria Alto Adriatico in Real Asco Park a Pordenone dove, ai cittadini vaccinatisi in giornata, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, gli omologhi in Cooperativa Medici Cure Primarie del Friuli Occidentale, Alessandro Di Lorenzo e della CRI Comitato di Pordenone, Giovanni Antonaglia nonché l'amministratore delegato di Atap, Narciso Gaspardo, hanno consegnato un piccolo panettone. Dal 1 gennaio le iniezioni saranno praticate per l'intera giornata per sostenere lo sforzo del sistema sanitario pubblico. Sempre a gennaio Confindustria Alto Adriatico, CRI e Cooperativa Medici Cure F.O. hanno organizzato un servizio di ambulanze che servirà alcuni paesi della nostra montagna per facilitare ulteriormente la vaccinazione là dove non sempre è facile garantire questo specifico servizio con continuità.

