UDINE Dopo lo sciopero dei lavoratori dell'Abs, incrociano le braccia anche i dipendenti di Pulitecnica friulana, che operano anche all'interno dell'acciaieria nel reparto Sutton. Dopo la protesta del 30 gennaio scorso, ieri i lavoratori di Pulitecnica hanno nuovamente inscenato la protesta di otto ore. A quanto riferito dalla Cisl, l'adesione è stata «del 100% i primi due turni: linea Sutton ferma».

In una nota sindacale della Fim Cisl vengono evidenziate le difficoltà dei lavoratori delle ditte in appalto, «lavoratori di aziende dove spesso non ci sono relazioni sindacali, dove tutte le decisioni vengono prese unilateralmente dal datore di lavoro». Nella nota della Cisl, per Pulitecnica vengono lamentate «paghe orarie quasi dimezzate rispetto ai lavoratori di Abs, niente protocolli di sicurezza condivisi per il contrasto al covid-19, livelli di inquadramento inadeguati alle mansioni e alle responsabilità assegnate, grossissime problematiche con il servizio mensa: questi sono solo alcuni esempi dei problemi che riguardano in modo particolare i lavoratori della Pulitecnica friulana che operano all'interno delle Acciaierie Bertoli Safau, nel reparto Sutton». «A settembre scorso racconta per la Fim Cisl, Alin Stan abbiamo inviato una lettera all'azienda per denunciare il grave dumping salariale che il lavoratori di Pulitecnica Friulana stanno subendo all'interno del cantiere Abs. Durante i successivi incontri con la direzione aziendale, purtroppo, non abbiamo registrato alcuna disponibilità a trovare soluzioni utili a garantire retribuzioni e tutele dignitose per i dipendenti in appalto, motivo per il quale, sabato 30 gennaio 2020, i lavoratori della Pulitecnica Friulana hanno incrociato le braccia».

La Pulitecnica Friulana si legge in una nota della Fim Cisl - in risposta a tale iniziativa, anziché continuare la trattativa, ha iniziato a trasferire i lavoratori «con l'intento di spaventarli e dissuaderli dalle legittime richieste - sostiene il sindacato . Tale atteggiamento risulta inaccettabile, motivo per il quale sono state proclamate per oggi ulteriori 8 ore di sciopero su ogni turno di lavoro». «Siamo ben consapevoli commenta Stan - di cosa comporti bloccare una linea molto importante nel processo della produzione dell'acciaio, ma ciò diventa purtroppo inevitabile laddove un'azienda come la Pulitecnica Friulana si rende indisponibile ed incapace di rispettare i diritti dei propri dipendenti. Le nostre azioni continueranno fino a quando i dipendenti della PF vedranno riconosciuti tutti i loro diritti».

