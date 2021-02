LA VERTENZA

UDINE Dopo le assemblee roventi, lo sciopero e la protesta a muso duro di lunedì, con il fermo impianti e gli operai al presidio davanti all'Abs di Cargnacco, ieri sera è arrivata una prima schiarita. A parlare di un «segnale positivo» lanciato dall'azienda, «con la riapertura della mensa e dei distributori automatici» a partire dalla giornata di oggi sono stati gli stessi sindacalisti di Fim, Fiom e Uilm, Francesco Barnaro, David Bassi e Giorgio Spelat, dopo l'incontro con la direzione aziendale. Un passo avanti, ma la trattativa proseguirà in altri faccia a faccia a partire da domani.

Dopo lo sciopero di lunedì, ieri i rappresentanti dei lavoratori, come aveva spiegato Barbaro nel primo pomeriggio, avevano mantenuto un presidio davanti allo stabilimento. Poi, nel tardo pomeriggio c'è stato il confronto con i vertici di Abs, da cui i sindacalisti sono usciti con una nota unitaria in cui hanno spiegato che all'incontro «sono state analizzate le criticità che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione e allo sciopero del 1. febbraio. Entrambe le parti hanno espresso la volontà di trovare soluzione alle problematiche». Fim, Fiom e Uilm hanno espresso «soddisfazione per il riavvio delle relazioni sindacali ritenute fondamentali per la gestione delle criticità e delle opportunità all'interno di Abs».

Ed erano proprio le relazioni sindacali ritenute carenti uno dei nodi portati al pettine dai rappresentanti dei lavoratori, che avevano proclamato lo sciopero lunedì, nello stabilimento di Cargnacco, per una serie di problemi. Alla base della protesta, per l'appunto la gestione della mensa, sinora chiusa (riaprirà come annunciato oggi), con la conseguenza - lamentata dai sindacalisti - che i lavoratori dovevano mangiare nella loro postazione in reparto, ma anche quella dello screening anticovid, con un'organizzazione stabilita «in modo unilaterale» e la decisione aziendale di differire i pagamenti delle maggiorazioni». Già lunedì l'amministratore delegato delle acciaierie, Stefano Scolari aveva puntualizzato le ragioni che avevano spinto l'azienda a fare certe scelte, esprimendo stupore e rammarico per la protesta e si era augurato che si potesse tornare ad un approccio «equilibrato e costruttivo al più presto». Scolari aveva messo i puntini sulle i chiarendo che la mensa sarebbe stata riaperta ai primi di febbraio, come anticipato alle Rsu, che i test rapidi antigenici erano stati somministrati seguendo un protocollo per evitare «pericolose file o assembramenti» e che il nuovo sistema per le retribuzioni «non ha impatti diretti ed ha il vantaggio di anticipare l'erogazione della retribuzione di dieci giorni». Scolari

