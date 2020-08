LA VICENDA

UDINE Dopo la morte della amatissima nonna, che ha perso la vita sul Monte Veltri nel gruppo del Col Gentile, mentre stava facendo una gita proprio con loro, i nipoti di Lucia Mangilli e gli altri bambini che erano con loro hanno voluto fare dei disegni per ringraziare le donne e gli uomini del Soccorso alpino e speleologico che li hanno aiutati in quella tristissima giornata. Mangilli, carnica, originaria di Voltois, era nata nel dicembre del 1944 e abitava in Francia: l'8 agosto stava conducendo la figlia e cinque minorenni in montagna quando è scivolata in una zona impervia. Purtroppo è morta in seguito ai gravi traumi.

I disegni, realizzati dai bambini che erano l'8 agosto sul Monte Veltri assieme alla donna che li accompagnava, che per alcuni di loro era la nonna, sono stati inviati al Cnsas dai genitori degli stessi bambini, assieme ad un ringraziamento da parte loro per il Soccorso Alpino e Speleologico. «La loro fantasia ha sublimato con colori e accesa visionarietà l'importanza dell'amore per la vita anche in un'occasione così infelice», fanno sapere in una nota dal Cnsas, invitando gli escursionisti a scegliere una gita all'altezza delle proprie capacità, a rientrare presto, a portarsi cibo e acqua sufficienti e a saper rinunciare in tempo.

