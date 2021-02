L'ESPERTO

UDINE Se, dopo la cura Draghi - ma un anno di certo non basta -, avremo un'Italia più forte, più credibile e più affidabile, allora anche l'integrazione europea sarà più facile. Lo ha affermato l'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Ceps, Centre for european policy studies, ospite ieri pomeriggio del terzo appuntamento di Confindustria Udine incontra, un ciclo di eventi online promossi dall'Associazione degli industriali della provincia di Udine. L'obiettivo della nostra iniziativa - ha ricordato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che ha dialogato con Gros - è quello di fornire ai nostri imprenditori gli strumenti per fare strategia con slancio propositivo. Mareschi Danieli, in apertura di confronto, è partita da due recenti affermazioni, condivisibili, di Daniel Gros. La prima: in Italia non è un problema di chi guida il Governo; la seconda: bisognerebbe fare un'Altra Italia. Eppure - ha commentato Mareschi Danieli - posso dire che da quando è arrivato Draghi mi sento decisamente più sollevata. Sulla necessità di cambiare il Paese, siamo invece perfettamente d'accordo. La mia esperienza ha evidenziato, da parte sua, Gros - è che gli uomini contano, ma fino a un certo punto. Contano forse di più in tempi eccezionali, ma il destino di una nazione alla fine dipende di più dal sistema Paese ha risposto l'economista -. Spesso ci vuole uno choc per cambiare veramente: avere un leader eccezionale come Mario Draghi può offrire una speranza in più, ma Draghi da solo non può farcela. L'auspicio, questo sì, è che lui possa riuscire a snellire l'apparato burocratico italiano e a incentivare a un cambiamento dei comportamenti. Secondo Gros Draghi è un super tecnico, che riconosce i limiti che gli vengono posti dalla politica. E, sempre su Draghi, che ha fatto presente che gli aiuti vanno indirizzati verso le imprese che si possono salvare, Gros ha sposato appieno le parole della presidente secondo cui gli aiuti generalizzati fanno male sia a chi è in crisi, perché riceve di meno di quello che gli servirebbe per superarla, ma fanno male anche a chi non è entrato in crisi, perché comunque si inseriscono limitazioni pesanti e generalizzate, come il blocco dei licenziamenti, che vanno a irrigidire quella flessibilità assolutamente necessaria per la sopravvivenza della competitività aziendale. La sfida per Draghi è riuscire a conciliare la protezione del lavoratore e delle imprese. Personalmente ha concordato infatti Gros - ho sempre pensato che il blocco dei licenziamenti vada abolito il prima possibile, considerando che era già stata disposta la cassa integrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA