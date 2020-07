DOPO L'INCENDIO

TOLMEZZO Tutto il sistema economico regionale si unisce in supporto della ripresa in tempi brevi dell'attività della Tessitura Carnica. Il riavvio della produzione dello storico stabilimento di Villa Santina, distrutto da un incendio lo scorso 22 luglio, è stato il tema al centro di una riunione ieri mattina a Tolmezzo nella sede del Consorzio Carnia Industrial Park, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive, del presidente e del direttore del Consorzio, della Camera di commercio di Udine, di Confartigianato e dei rappresentanti del sistema finanziario. La Regione ha rinnovato la propria vicinanza e solidarietà, attivandosi per la costituzione di un tavolo di lavoro tra i rappresentanti delle principali categorie economiche regionali e della montagna in particolare per assicurare in tempi rapidi la ripartenza della produzione. L'azienda rappresenta una realtà importante della storia e della tradizione carnica che non va perduta. Il primo passo sarà di trovare una nuova sede produttiva, anche se provvisoria: alcuni capannoni potrebbero essere disponibili nell'area industriale di Amaro, in alternativa si cercano spazi privati in affitto a canone di solidarietà a Villa Santina. Cciaa e Confartigianato si sono dette pronte a dare il proprio aiuto nel recupero di alcuni telai antichi. Il riavvio è vincolato alla conclusione delle indagini in corso sull'incendio e alla definizione di alcuni aspetti tecnico-giuridici e assicurativi.

